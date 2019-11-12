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12.11.2019 - 18:15 | | DHA

Milletvekili, parlamentoya böyle geldi!

Ukrayna Sosyalist Partisi Lideri İlya Kiva, Ukrayna Parlamentosunda bir milletvekilinin yemini sırasında parlamentoya ünlü film Batmandaki bir karakter olan Joker maskesiyle geldi.

Milletvekili, parlamentoya böyle geldi!

İlginç eleştiri yöntemleriyle tanınan Kiva, bu kez parlamentoda yemin eden bir milletvekilini Joker maskesi giyerek protesto etti. Milletvekili Sergei Rudikin yemini sırasında parlamentoya yüzünde kauçuk bir Joker maskesiyle giren Kiva, Rudikin yeminini ettiği podyuma yaklaştı ve maskeyi buraya yerleştirdi.

Milletvekili, parlamentoya böyle geldi



Rudik de bunun üzerine Kauçuk maskelerden korkmuyoruz dedi.

Milletvekili, parlamentoya böyle geldi!Ukrayna Sosyalist Partisi Lideri İlya Kiva, Ukrayna Parlamentosunda bir milletvekilinin yemini sırasında parlamentoya ünlü film Batmandaki bir karakter olan Joker maskesiyle geldi.
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