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16.08.2019 - 08:11| İRFAN KURTULMUŞ / Kopenhag

Norveçlilerden büyük jest

Norveçliler, başkent Oslo yakınlarındaki Baerum’da bulunan camiye arife günü düzenlenen silahlı saldırıyı engelleyen Mohammed Rafiq ile ona yardım eden Mohammed İqbal’i onurlandırmak için kampanya düzenledi.

Norveçlilerden büyük jest

Norveç yardım kuruluşu “Spjels” tarafından başlatılan kampanyaya bir gün içinde 660 kişi katılırken, 134 bin Norveç kronu (90 bin TL) bağış toplandığı bildiriliyor. Toplanan para ile ülkede kahraman ilan edilen iki cesur müslümanın, Hac farizelerini yerine getirmek amacıyla Mekke’ye gönderilecekleri açıklandı.

Elisabeth Norheim adındaki Norveçli kadın, kendi üvey kızkardeşini öldüren teröristin daha fazla kurban almasını engelleyenlerle dayanışma içinde olmak ve genç kızın anısını yaşatmak amacıyla bu kampanyayı başlattıklarını söyledi. 

Norveç polisi, arefe günü silahla Al-Noor İslamic Centre adındaki camiye giren 21 yaşındaki teröristle 20 dakika boğuşan Rafiq’i kahraman ilan ederken, büyük bir katliamı önlediğini açıklamıştı.

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