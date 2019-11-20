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20.11.2019 - 18:07 | | DHA

O ülkede peş peşe şiddetli depremler

Meksika'nın Chiapas eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

O ülkede peş peşe şiddetli depremler

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaleti açıklarında yer alan Hidalgo kentinin 164 kilometre batısında 6,4 büyüklüğündeki depremin, 9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Sarsıntının, aralarında başkent Meksiko City de olmak üzere El Salvador ile Guatemala'da da hissedildiği ifade edildi.

Öte yandan, birkaç saat sonra aynı bölgede 5,7 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiği açıklandı.

Depremin can veya mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

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