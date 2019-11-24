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24.11.2019 - 07:50 |

‘Oksijen enjekte edilerek öldürüldü’

Aktör Gianni Russo, Marilyn Monroe’nun genital bölgesine oksijen enjekte edilmesiyle öldürüldüğünü iddia etti.

‘Oksijen enjekte edilerek öldürüldü’

Hollywood’un efsanevi yıldızı Marilyn Monroe 5 Ağustos 1962’de 36 yaşındayken ABD, Los Angeles’taki evinde ölü bulunmuştu. Oyuncunun aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü açıklanmıştı. Ancak sonra aktrisin ölümüyle ilgili çeşitli iddialar öne sürülmüştü. ‘Baba’ filmindeki rolüyle tanınan aktör Gianni Russo (75) da 56 yıl sonra Marilyn Monroe ve ilişki yaşadığı eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin ölümüne ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Russo’ya göre, mafya 1962’de Marilyn Monroe’yu John F. Kennedy ve kardeşi, senatör Robert Kennedy ile cinsel ilişkiye girmesi için Nevada’da bir casino’ya götürdü.

‘Şantaj yapacaklardı’

Kısıtlamalardan rahatsız olan İtalyan mafyasının amacı, aktris ile Kennedy kardeşlerin ilişkisini görüntüleyip şantaj yapmaktı. Ancak Robert Kennedy gelmesine rağmen John F. Kennedy casino’ya gelmeyince plan bozuldu. Russo’nun iddiasına göre, Marilyn Monroe da tuzağı öğrendiğinde gösterdiği tepkinin kurbanı oldu. Russo, “Marilyn uyuşturucudan değil, genital bölgesine oksijen enjekte edilmesi nedeniyle öldü. John F. Kennedy’yi de Lee Harvey Oswald değil, Johnny Roselli öldürdü” dedi. Kennedy kardeşler suikast kurbanı olmuştu.

Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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