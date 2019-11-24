‘Oksijen enjekte edilerek öldürüldü’

Hollywood’un efsanevi yıldızı Marilyn Monroe 5 Ağustos 1962’de 36 yaşındayken ABD, Los Angeles’taki evinde ölü bulunmuştu. Oyuncunun aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü açıklanmıştı. Ancak sonra aktrisin ölümüyle ilgili çeşitli iddialar öne sürülmüştü. ‘Baba’ filmindeki rolüyle tanınan aktör Gianni Russo (75) da 56 yıl sonra Marilyn Monroe ve ilişki yaşadığı eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin ölümüne ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Russo’ya göre, mafya 1962’de Marilyn Monroe’yu John F. Kennedy ve kardeşi, senatör Robert Kennedy ile cinsel ilişkiye girmesi için Nevada’da bir casino’ya götürdü.

‘Şantaj yapacaklardı’

Kısıtlamalardan rahatsız olan İtalyan mafyasının amacı, aktris ile Kennedy kardeşlerin ilişkisini görüntüleyip şantaj yapmaktı. Ancak Robert Kennedy gelmesine rağmen John F. Kennedy casino’ya gelmeyince plan bozuldu. Russo’nun iddiasına göre, Marilyn Monroe da tuzağı öğrendiğinde gösterdiği tepkinin kurbanı oldu. Russo, “Marilyn uyuşturucudan değil, genital bölgesine oksijen enjekte edilmesi nedeniyle öldü. John F. Kennedy’yi de Lee Harvey Oswald değil, Johnny Roselli öldürdü” dedi. Kennedy kardeşler suikast kurbanı olmuştu.