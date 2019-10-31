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31.10.2019 - 08:43 |

Pakistan'da tren yangını faciası: En az 62 ölü!

Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında üç vagonu alev alan yolcu treninde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Pakistan'da tren yangını faciası: En az 62 ölü!

Pakistan'da seyir halindeki bir trende meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında en az 62 kişi yaşamını yitirdi.

Yangında hayatını kaybedenlerden bazılarının trenden atlamaya çalışırken öldüğü, kiminin de yangında hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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