13.08.2019 - 09:57
‘Pardon’a 53 milyon TL tazminat
Mark Denny, ABD’de 1987 yılında, henüz 17 yaşında genç bir delikanlıyken Brooklyn’deki bir lokantayı soyduğu ve orada yaşayan 18 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Denny bugün özgür ve zengin bir adam. 57 yıl hapis cezası alan ve hayatının 30 yılını parmaklıklar arkasında geçiren Denny, masum olduğunu söylese de buna kimseyi inandıramadı.
Yeniden davası görülmeye başlayan Denny’nin suçsuz olduğu ortaya çıkmıştı. Yaşananların ardından serbest kalan Denny yasal yola başvurdu. New York Post, ABD’li makamların Denny’e 9.75 milyon dolar (yaklaşık 53 milyon TL) tazminat ödeme kararı verdiğini duyurdu.
Kilo aldığını sandı, karnından 12 kiloluk kist çıktıManisa’da 86 yaşındaki bir kadının karnından 12 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti çıkartıldı. Kilo aldığını sanarak uzun süre hastaneye gitmeyen yaşlı kadın, karnında 12 kilogramlık kist olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Manisa Şehir Hastanesinde başarılı bir operasyonla dev kisti alınan kadın, taburcu olacağı günü bekliyor.