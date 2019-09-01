MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaParti başkanlığını da bıraktı
01.09.2019 - 07:50| İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Parti başkanlığını da bıraktı

Parti başkanlığını da bıraktı

Danimarka’da geçtiğimiz haziran ayında yapılan genel seçimlerde hükümeti kaybeden eski başbakan Lars Lökke Rasmussen, dün Liberal Parti’nin başkanlığından da istifa etti. Kaybedilen seçim sonrası muhalefete düşen Liberal Parti’nin başkan yardımcısı Kristian Jensen, bir gazeteye verdiği röportajda, yeni hükümeti kuran Sosyal Demokrat Parti ile Liberal Parti ittifakının söz konusu olacağını açıklamış, bu da parti içinde büyük huzursuzluk yaratmıştı. Rasmussen, parti kurultayının erkene alınmasını istemiş, ancak bu isteği kabul görmemişti. Bunun üzerine Rasmussen, dün Facebook sayfasından “Kendime olan saygımdan, istediğim politik çizgiyi tartışmayacak, hayata geçiremeyeceksem bir parti de başkan olamam” mesajını paylaşarak istifa ettiğini açıkladı. Rasmussen’in istifasının ardından, başkan yardımcısı Jensen de istifa ettiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Altın Güvercin’ başlıyor

‘Altın Güvercin’ başlıyor

Tepebaşı’nda kitap şenliği

Tepebaşı’nda kitap şenliği

Dopinge karşı sıfır tolerans felsefesi

Dopinge karşı sıfır tolerans felsefesi

Mahkûma aşçılık eğitimi verilecek

Mahkûma aşçılık eğitimi verilecek

Sıradaki Haber