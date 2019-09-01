Parti başkanlığını da bıraktı

Danimarka’da geçtiğimiz haziran ayında yapılan genel seçimlerde hükümeti kaybeden eski başbakan Lars Lökke Rasmussen, dün Liberal Parti’nin başkanlığından da istifa etti. Kaybedilen seçim sonrası muhalefete düşen Liberal Parti’nin başkan yardımcısı Kristian Jensen, bir gazeteye verdiği röportajda, yeni hükümeti kuran Sosyal Demokrat Parti ile Liberal Parti ittifakının söz konusu olacağını açıklamış, bu da parti içinde büyük huzursuzluk yaratmıştı. Rasmussen, parti kurultayının erkene alınmasını istemiş, ancak bu isteği kabul görmemişti. Bunun üzerine Rasmussen, dün Facebook sayfasından “Kendime olan saygımdan, istediğim politik çizgiyi tartışmayacak, hayata geçiremeyeceksem bir parti de başkan olamam” mesajını paylaşarak istifa ettiğini açıkladı. Rasmussen’in istifasının ardından, başkan yardımcısı Jensen de istifa ettiğini açıkladı