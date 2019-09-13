MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaPehlevi: İran ve İsrail yeniden müttefik olacak
13.09.2019 - 13:33 | | AA

Pehlevi: İran ve İsrail yeniden müttefik olacak

Son İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi, "Gelecekteki demokratik İran'da, İsrail ile ilişkilerin bir kez daha dostane olmasını bekliyoruz" dedi.

Pehlevi: İran ve İsrail yeniden müttefik olacak

Son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, İran ve İsrail'in bir gün yeniden müttefik olacağını söyledi.

İran'daki 1979 devriminden yaklaşık 2 yıl önce eğitim için gittiği ABD'nin New York kentinde yaşayan oğul Pehlevi İsrail gazetesine konuştu.

Pehlevi, İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'a verdiği röportajda İran-İsrail ilişkilerine ve İran'a dair değerlendirmelerde bulundu.

Prensip olarak tüm dost ülkelerle karşılıklı saygı temelinde ikili ilişki kurmaktan yana olduklarını belirten Pehlevi, "Gelecekteki demokratik İran'da, İsrail ile ilişkilerin bir kez daha dostane olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İran halkına yönelik "en büyük" tehdidin mevcut yönetim olduğunu iddia eden Pehlevi, şunları söyledi:

"İran'daki mevcut rejim, devletin ana problemidir ve kesinlikle ülkemizin yıkımına neden olacak. Halk yerine, rejimi korumak için tasarlanmış bir sistem."

    Herkes, kalpli gölün pembeleşmesini bekliyorYılın sadece birkaç günü pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğrafları nedeniyle popüler olan kalp şeklindeki gölün bu yıl da pembe rengini almasına kısa bir zaman kaldığı düşünülüyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan Köyü'nde bulunan göl şu anda kahverenginde bulunurken çevredekiler heyecanla bu yıl da pembe rengine dönüşmesini bekliyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tek kelimeyle iğrenç... Sedanur Güzel davasında kan donduran ifadeler!

    Tek kelimeyle iğrenç... Sedanur Güzel davasında kan donduran ifadeler!

    24. dönem POMEM sonuçları açıklandı? Yedek planlama aday sonuçları ne zaman açıklanacak?

    24. dönem POMEM sonuçları açıklandı? Yedek planlama aday sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Son dakika: Esenyurt'ta zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi...

    Son dakika: Esenyurt'ta zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi...

    Çilingirle girilen evde bulundu! Çok acı olay

    Çilingirle girilen evde bulundu! Çok acı olay

    Sıradaki Haber