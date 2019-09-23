Polonyalı rahip Brezilya'da öldürüldü!

Polonyalı papaz Kazimierz Wojno, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da öldürüldü. 40 yıldır bu ülkede görev yapan 71 yaşındaki rahip cumartesi akşamı Paroquia Nossa Senhora da Saude Kilisesi'nde düzenlediği ayinin ardından kiliseye giren 6 soyguncunun kurbanı oldu.

Soyguncular ayinin ardından kilisenin boşalmasını fırsat bilerek içeri girerek kilisenin düzeni ve güvenliğinden sorumlu kişi ve rahibe saldırdı. Jose Gonzaga da Costa isimli görevli soyguncular tarafından bıçaklanmasına rağmen kaçmayı başararak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kilisenin yakınında Polonyalı rahibin cansız bedenini buldu. Elleri, ayakları ve boynundan bağlanmış halde bulunan 71 yaşındaki rahibin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Ayinde kullanılan kupa, kaşık, kasenin de aralarında bulunduğu bazı liturjik objeleri çaldıkları belirlenen failler yerinden kaçmayı başarırken, Brasilia Federal Valisi Ibaneis Rocha ise rahip cinayetinin ardından üç günlük yas ilan etti.