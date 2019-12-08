Prens Andrew’a ikinci şok!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’a, 2001 yılında 17 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini öne süren Virginia Roberts’ın ardından ikinci şok, kimliği açıklanmayan bir kadından geldi. Kadın, Roberts’ın iddialarını reddettiği gün Prens hakkında suç duyurusunda bulunarak, destek istedi.

Yorum yapılmadı

Çocuklara taciz iddiasıyla tutuklanan ve cezaevinde ölü bulunan ve ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in mağdurlarından olduğunu söyleyen kadın, Prens Andrew ile de cinsel ilişki yaşadıklarını öne sürdü. Roberts’ın aksine bu olay için zorlanıp zorlanmadığını ifade etmeyen kadınla ilgili saray sözcüleri, yorum yapılmayacağını açıkladı.

Neler yaşanmıştı?

Prens Andrew ile yakın arkadaş olan ve tecavüz ve pedofili suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein’in kurbanlarından Virginia Roberts 2001 yılında Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını iddia ederek, henüz 17 yaşındayken Prens’in o yıllardaki sevgilisi olan Ghislaine Maxwell tarafından ilişkiye zorlandığını ve bu durumun defalarca tekrarlandığını açıklamıştı. Hakkındaki tüm iddiaları yalanlayan York Dükü kraliyet görevlerini bırakmış, Kraliçe de kabul etmişti.