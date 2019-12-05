MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Rusya Bulgar diplomatı sınır dışı etti
ABONE OL
05.12.2019 - 16:12 | | AA

Rusya Bulgar diplomatı sınır dışı etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

Rusya Bulgar diplomatı sınır dışı etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan’ın ekim ayında bir Rus diplomatı sınır dışı ettiği anımsatıldı.

Mütekabiliyet gereği Rusya’nın da Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı sınır dışı ettiği
bilgisine yer verilen açıklamada, "Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair bilgi, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krastin’e iletilmiştir." ifadesi yer aldı.

Bulgaristan, casuslukla suçladığı bir Rus diplomatı geçen ay sınır dışı etmiş, Rusya’nın yeni askeri ataşesine de vize vermemişti.

 

Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadı

Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadı

Şiddetli yağış, okulun duvarını yıktı

Şiddetli yağış, okulun duvarını yıktı

Cuma nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte Cuma namazı duaları

Cuma nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte Cuma namazı duaları

Sıradaki Haber