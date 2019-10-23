23.10.2019 - 10:03 | | milliyet.com.tr
Rusya: S-400'lerin tüm unsurları Türkiye'de
Füzeler dahil olmak üzere tüm sistemin gönderildiğini belirten Moskova, Ankara ile S-400'ün ilave teslimatları için görüşüldüğünü duyurdu.
Doç. Dr. Ergin Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir dedi.