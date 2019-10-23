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23.10.2019 - 10:03 | | milliyet.com.tr

Rusya: S-400'lerin tüm unsurları Türkiye'de

Füzeler dahil olmak üzere tüm sistemin gönderildiğini belirten Moskova, Ankara ile S-400'ün ilave teslimatları için görüşüldüğünü duyurdu.

Rusya: S-400'lerin tüm unsurları Türkiye'de

Rusya, S-400 füze savunma sisteminin tüm unsurlarıyla Türkiye'ye yerleştirildiğini açıkladı.

Füzeler dahil tüm sistemin sevkiyatının tamamlandığını belirten Moskova yönetimi, Ankara ile ilave teslimatların konuşulduğunu belirtti.

Doç. Dr. Ergin Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir dedi.
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