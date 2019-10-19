Rusya'da baraj çöktü: 11 ölü, 14 yaralı

Rusya'da Krasnoyarsk bölgesindeki Seyba nehri üzerinde kurulu olan bir baraj çöktü. Bölgede işçiler için kurulan geçici iki yatakhane su baskınına uğradı.

Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yaralılar en yakın hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. En az 10 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Barajın neden çöktüğü ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.