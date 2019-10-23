MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaRusya'dan Almanya'ya ret
23.10.2019 - 17:26 | | AA

Rusya'dan Almanya'ya ret

Moskova, Berlin yönetiminin gündeme getirdiği Suriye'nin kuzeyinde uluslararası kontrol altındaki güvenli bölge önerisini kabul etmeyeceğini açıkladı.

Rusya'dan Almanya'ya ret

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Soçi'de varılan mutabakatın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki soruna çözüm olduğunu belirterek, "Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz." dedi.

Verşinin, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" önerisine karşı olduklarını kaydeden Verşinin, "Soçi'de varılan mutabakatın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki soruna çözüm olduğunu düşünüyoruz. Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz." diye konuştu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, bir süre önce yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" önerisinde bulunmuştu. Berlin yönetiminin teklifine ABD de destek vermişti.

AB Sözcüsü: "Mültecilerin geri dönüşü güvenli ve gönüllü olmalı"Avrupa Parlamentosu'nda (AP) gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Maja Kocijancic "Mültecilerin geri dönüşü için şartlar sağlandığında bu güvenli, gönüllü ve insani bir şekilde olmalı" dedi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bilim insanları şokta! İlk kez karşılaştılar...

Bilim insanları şokta! İlk kez karşılaştılar...

Akıncı Üssü davasına savunmalarla devam edildi

Akıncı Üssü davasına savunmalarla devam edildi

Cumhuriyet Bayramı'na özel anlamlı billboard: Kendine iyi bak

Cumhuriyet Bayramı'na özel anlamlı billboard: Kendine iyi bak

Antalya'da fuhuş operasyonu! Ekipler dakika dakika takip etti

Antalya'da fuhuş operasyonu! Ekipler dakika dakika takip etti

Sıradaki Haber