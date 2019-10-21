Rusya'dan flaş Suriye açıklaması!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin'e yaptığı ziyaret sırasında RIA haber ajansının sorularını yanıtladı. Şoygu, "Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını umuyoruz" dedi.
Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.