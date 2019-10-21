Rusya'dan flaş Suriye açıklaması!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin'e yaptığı ziyaret sırasında RIA haber ajansının sorularını yanıtladı. Şoygu, "Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını umuyoruz" dedi.