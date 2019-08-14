Salvini: Vazgeçmiyorum!

Twitter’dan açıklamalarda bulunan Salvini, “500’ün üzerindeki göçmenin (İtalya’ya) gelişini önlemek için çalışıyorum. Bunlardan 350’si için Libya, limanlarını açmıştı. Richard Gere’in ziyaret ettiği diğerleri içinse kara sularımıza giriş yasağı getirdim” dedi. Salvini, çabalarından “vazgeçmeyeceğini” de kaydetti.