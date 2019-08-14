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HaberlerDünyaSalvini: Vazgeçmiyorum!
14.08.2019 - 08:19

Salvini: Vazgeçmiyorum!

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olan aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini, Akdeniz’de sivil toplum kuruluşların (STK) kurtardığı 500’ün üzerindeki göçmenin ülkesine gelişini engellemek için çalıştığını belirtti.

Salvini: Vazgeçmiyorum!

Twitter’dan açıklamalarda bulunan Salvini, “500’ün üzerindeki göçmenin (İtalya’ya) gelişini önlemek için çalışıyorum. Bunlardan 350’si için Libya, limanlarını açmıştı. Richard Gere’in ziyaret ettiği diğerleri içinse kara sularımıza giriş yasağı getirdim” dedi. Salvini, çabalarından “vazgeçmeyeceğini” de kaydetti.

Çeşme'de 82 göçmen yakalandıİzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 82 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
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