MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSaraylı, cesur ve romantik
15.09.2019 - 07:50 | | NEVSAL ELEVLİ Londra

Saraylı, cesur ve romantik

Ünlü Türk modacı Bora Aksu, 2020 yılının ilkbahar ve yaz koleksiyonunu Londra Moda Haftası’nda podyuma taşıdı.

Saraylı, cesur ve romantik

Bora Aksu’nun Fars prensesi Taj Saltaneh, ressam Frida Kahlo ile Maria Berrio’dan esinlenerek hazırladığı koleksiyon büyük ilgi gördü. Ünlü Türk modacı Bora Aksu, 2020 yılının ilkbahar ve yaz koleksiyonunu Londra Moda Haftası’nda podyuma taşıdı.

Bora Aksu’nun Fars prensesi Taj Saltaneh, ressam Frida Kahlo ile Maria Berrio’dan esinlenerek hazırladığı koleksiyon büyük ilgi gördü. Qajar hanedanlığının ünlü prensesi Taj Saltaneh, 20. yüzyılın başlarında kadın haklarını savunan bir feminist olarak da tanınıyordu.

Aksu, “Farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda değişim için çalışan üç kadın bana ilham verdi” dedi. Kolombiyalı ressam Maria Berrio’nun paletindeki renklerden de esinlenen modacının 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu, “Romantik, saraylı ve cesur” olarak tanımlandı. 

    Antalya'da feci kazaAntalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    5 yıldızlı otelde büyük panik!

    5 yıldızlı otelde büyük panik!

    Iğdır'da bir asker şehit oldu

    Iğdır'da bir asker şehit oldu

    Doğanın gizli hazinesi şelaleler

    Doğanın gizli hazinesi şelaleler

    Avukat sayısı 10 yılda ikiye katlandı

    Avukat sayısı 10 yılda ikiye katlandı

    Sıradaki Haber