Saraylı, cesur ve romantik

Bora Aksu’nun Fars prensesi Taj Saltaneh, ressam Frida Kahlo ile Maria Berrio’dan esinlenerek hazırladığı koleksiyon büyük ilgi gördü. Ünlü Türk modacı Bora Aksu, 2020 yılının ilkbahar ve yaz koleksiyonunu Londra Moda Haftası’nda podyuma taşıdı.



Bora Aksu’nun Fars prensesi Taj Saltaneh, ressam Frida Kahlo ile Maria Berrio’dan esinlenerek hazırladığı koleksiyon büyük ilgi gördü. Qajar hanedanlığının ünlü prensesi Taj Saltaneh, 20. yüzyılın başlarında kadın haklarını savunan bir feminist olarak da tanınıyordu.



Aksu, “Farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda değişim için çalışan üç kadın bana ilham verdi” dedi. Kolombiyalı ressam Maria Berrio’nun paletindeki renklerden de esinlenen modacının 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu, “Romantik, saraylı ve cesur” olarak tanımlandı.