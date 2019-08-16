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16.08.2019 - 18:11| DHA

'Savaş' çıkartacak sözler: ABD ve İngiltere'ye tarihi ders verdik

İran Sipahiler Ordusu İkinci Komutanı Amiral Ali Fedevi, İranın ABD'ye ait İHA'yı vurarak ve İngiliz gemisine el koyarak 'tarihi bir ders' verdiğini söyledi.

'Savaş' çıkartacak sözler: ABD ve İngiltere'ye tarihi ders verdik

 

İran'ın Fars haber ajansı Fedevi'nin açıklamasını paylaştı. Fedevi, 'Hiç kimse İran'ın ABD İHA'sını vurabilecek ve suçlu İngiliz gemisine el koyabilecek gücü olduğunu hayal bile edemiyordu. Ancak İran, düşmana bir daha silahlı kuvvetlerimizin hazırlık seviyesini sınamaması için tarihî bir ders verdi. Düşmanlar zaten yıllardır İran'ın savunmadaki gücünü kabul ediyor ve bu seviyeye ulaşmayı arzuluyorlardı' dedi.

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