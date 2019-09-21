Savaşı kim istiyor?

Suudi Arabistan’a düzenlenen saldırı sonrası gerginlik, “polemik” boyutunda devam ediyor... ABD ve İran dışişleri bakanları, birbirlerini “savaş istemekle” suçlarken, ABD Başkanı Donald Trump “itidalli davrandığını” savundu.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’a ait petrol tesislerinin vurulmasından sorumlu tuttukları İran’a karşı uluslararası koalisyon kurma çabasında olduklarını ve “barışçıl bir çözüm” amaçladıklarını söyledi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret eden Pompeo, Abu Dabi’den ayrılışında yaptığı açıklamada, “İran Dışişleri Bakanı topyekün savaş ve son Amerikalıya kadar savaşma tehditleri savururken, biz barışı amaçlayan ve bu soruna barışçıl çözüm öneren bir koalisyon üzerinde çalışıyoruz. Başkan Trump’ın benden yapmamı istediği şey budur, umarım İran İslam Cumhuriyeti de bunu böyle görür. Onun (Zarif’in) sözlerinden bu sonuç çıkmıyor ama umarım durum böyledir” dedi.





Suudi Arabistan’da gazeteciler saldırıya uğrayan Saudi Aramco petrol tesislerini gezdi. Yetkililer gazetecilere oluşan hasarı gösterdi. Öte yandan, Saudi Aramco’dan yapılan açıklamada, eylül ayı sonunda tekrar tam kapasiteyle üretime geçileceği duyuruldu.



‘Tersten anlamış’



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Pompeo’ya twitter hesabından yanıt verdi ve esas barış isteyen tarafın Tahran olduğunu belirtip, ülkesinin 1985’den bu yana yaptığı 8 farklı barış girişiminin listesini yayınladı. Zarif, ayrıca “Pompeo tersten anlamış. Son Amerikalı kalana dek savaşmak isteyen İran değil, ABD’deki B Takımı” ifadesini kullandı. Zarif, “B Takımı” olarak nitelediği ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’i, Washington’u İran’a karşı savaşa çekmeye çalışmakla suçluyor.









‘İtidal gösteriyorum’



Öte yandan dün ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’a karşı yaptırımlara bir yenisini daha ekledi ve İran Ulusal Bankası’nın yaptırım listesine alındığını duyurdu. Trump, daha sonra Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında da “İran’a girmek dünyadaki en kolay iş. Hemen şu anda İran’a girmeyerek, büyük bir itidal gösterdiğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Trump, İran’a yönelik son yaptırımlara ilişkin de “İran’a getirilen yaptırımlar, daha öncekilerin çok daha ötesinde” diye konuştu.

Trump, İran’a yönelik yaptırımların işe yarayacağına inandığını vurgulayarak, “İran’a girmek dünyadaki en kolay iş. Hemen şu anda İran’a girmeyerek büyük bir itidal gösterdiğimi düşünüyorum.” görüşünü paylaştı.