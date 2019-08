Seçim süreci dizi oluyor

New York Times muhabiri ve gazeteci Amy Chozick’in “Chasing Hillary” adlı kitabının bir bölümünden uyarlanacak olan “The Girls on the Bus” projesi, Netflix platformu tarafından politik-dram türünde bir seri olarak hayata geçirilecek. Dizinin senaryosunda, kitabın yazarı Amy Chozick’in yanı sıra “Vampire Diaries” ve “Legacies” dizisinin yaratıcısı Julie Plec’in de imzası olacak. Greg Berlanti’nin yürütücü yapımcı olduğu projenin öde-izle platformları arasındaki rekabeti de artıracağı belirtiliyor. Ancak dizi projesi kitabın aksine Clinton’ları değil, ABD başkanlık seçimlerini takip eden dört kadın gazeteci üzerine odaklanacak. Projenin oyuncu kadrosu ise henüz belirsizliğini koruyor.