31.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Seçim süreci dizi oluyor
Hillary Clinton’un 2016’da ABD başkanlık seçimlerindeki mücadelesi ve bu süreci takip eden gazetecilerin yaşadıkları dizi olarak çekilecek.
New York Times muhabiri ve gazeteci Amy Chozick’in “Chasing Hillary” adlı kitabının bir bölümünden uyarlanacak olan “The Girls on the Bus” projesi, Netflix platformu tarafından politik-dram türünde bir seri olarak hayata geçirilecek. Dizinin senaryosunda, kitabın yazarı Amy Chozick’in yanı sıra “Vampire Diaries” ve “Legacies” dizisinin yaratıcısı Julie Plec’in de imzası olacak. Greg Berlanti’nin yürütücü yapımcı olduğu projenin öde-izle platformları arasındaki rekabeti de artıracağı belirtiliyor. Ancak dizi projesi kitabın aksine Clinton’ları değil, ABD başkanlık seçimlerini takip eden dört kadın gazeteci üzerine odaklanacak. Projenin oyuncu kadrosu ise henüz belirsizliğini koruyor.
Bir aile yok oldu...Muğla'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ali Kök ve eşi Yeliz Kök çiftinin 12 yaşındaki kızları Işıl için okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.