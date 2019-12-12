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12.12.2019 - 07:50 |

Sıfır çekse de 3 bin euro kazandırdı

Sıfır çekse de 3 bin euro kazandırdı

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası’nda (ITF) Ukraynalı tenisçi Artem Bahmet, Taylandlı rakibi Krittin Koaykul’a 6-0’lık iki setle mağlup oldu. 22 yaşındaki Bahmet, her iki sette de rakibi karşısında tüm oyunları puansız kapadı. 22 dakika süren karşılaşmayı tek bir puan bile alamadan sıfır çekerek toplam puanlarda 48-0’lık yenilgiyle tamamladı. Televizyon yayını da olan maç tenisseverleri şaşkına uğratttı. Hakkında tarihin en kötü tenisçisi yorumları yapılırken Bahmet’in profesyonel tenisçi olmadığı ortaya çıktı. “Mont” adlı bir bahisçinin yönlendirmesiyle turnuvaya katıldığı öğrenildi. Mont’un Bahmet’in maçı için bahis oynadığı ve 3 bin euro kazandığı belirtildi. 30 euro ödeyenlerin ITF turnuvalarına kayıt yaptırabildiği belirtildi. l ONUR DİNÇER

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