Şili’nin Valparaiso şehrindeki Huito ve Aldunate sokaklarının kesiştiği noktada binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.Şili'de bina çöktü

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken; Valparaiso Belediye Başkanı Jorge Martinez, çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığını söyledi.

Binanın çökmesi sonucu bölgedeki iki evin de hasar gördüğü belirtilirken, 6 ve 7 yaşlarında iki çocuğun kurtarıldığı bildirildi.