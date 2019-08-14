14.08.2019 - 17:45| DHA
Şili'de bina çöktü
Güney Amerika ülkesinde altı can kaybı var, yetkililer çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını belirtiyor.
Şili’nin Valparaiso şehrindeki Huito ve Aldunate sokaklarının kesiştiği noktada binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.Şili'de bina çöktü
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken; Valparaiso Belediye Başkanı Jorge Martinez, çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığını söyledi.
Binanın çökmesi sonucu bölgedeki iki evin de hasar gördüğü belirtilirken, 6 ve 7 yaşlarında iki çocuğun kurtarıldığı bildirildi.
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