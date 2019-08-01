Sokak sanatçısından Tarantino afişlerine müdahale

Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun filmin afişindeki fotoğraflarının yerine cinsel suçlardan hüküm giymiş iş adamı ve yapımcı Jeffrey Epstein ile yönetmen Roman Polanski’iyi yerleştiren sanatçı, afişteki film ismini de “Bir Zamanlar… Pedowood’da” (Pedofili Diyarında) olarak değiştirdi. Billboardların yanı sıra kimi banklardaki ve otobüs duraklarındaki reklamlar da geçen günlerde bir grup tarafından değiştirildi. Banklardaki reklamların birinde Polanski’nin yerine, üvey kızını istismar etmekle suçlanan yönetmen Woody Allen’ın resmi yerleştirildi. The Hollywood Reporter’a konuşan sokak sanatçısı Sabo, “Hollywood’u onlarca yıldır veba gibi saran çocuk istismarı sorununa dikkat çekmek için, hepsinin bir arada göstermek gerektiğini hissettim” dedi.