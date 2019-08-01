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01.08.2019 - 09:01| KÜLTÜR SANAT

Sokak sanatçısından Tarantino afişlerine müdahale

Los Angeles’taki Pico ve La Cienega bulvarlarında Quentin Tarantino’nun yeni filmi “Bir Zamanlar… Hollywood’da reklamlarının yer aldığı dev billboardlar, Sabo adıyla bilinen sokak sanatçısı tarafından değiştirildi.

Sokak sanatçısından Tarantino afişlerine müdahale

Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun filmin afişindeki fotoğraflarının yerine cinsel suçlardan hüküm giymiş iş adamı ve yapımcı Jeffrey Epstein ile yönetmen Roman Polanski’iyi yerleştiren sanatçı, afişteki film ismini de “Bir Zamanlar… Pedowood’da” (Pedofili Diyarında) olarak değiştirdi. Billboardların yanı sıra kimi banklardaki ve otobüs duraklarındaki reklamlar da geçen günlerde bir grup tarafından değiştirildi. Banklardaki reklamların birinde Polanski’nin yerine, üvey kızını istismar etmekle suçlanan yönetmen Woody Allen’ın resmi yerleştirildi. The Hollywood Reporter’a konuşan sokak sanatçısı Sabo, “Hollywood’u onlarca yıldır veba gibi saran çocuk istismarı sorununa dikkat çekmek için, hepsinin bir arada göstermek gerektiğini hissettim” dedi.

Sokak sanatçısından Tarantino afişlerine müdahale

İETT otobüsü, servis aracına çarptı: 6 yaralıSultangazi Habipler yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Arnavutköy istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü önünde giden servis aracına çarptı. Otobüs ve servis aracında ağır hasar meydana geldi.
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