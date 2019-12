Somali’de katliam: 90 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu onlarca en az 90 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Eş-Şebab örgütünün üstlendiği saldırıda, patlamanın meydana geldiği bölgede yol çalışması yapan bir firmada görevli iki Türk vatandaşı da hayatını kaybetti. Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Milliyet’e, saldırıda yaşamını yitiren vatandaşların Mehmet Kaplan ve Turan Sevi olduğunu açıkladı. Saldırıda öldüğü iddia edilen Mustafa Yalman adlı Türk vatandaşının ise, patlamadan 5 dakika önce şantiye kamyonuyla olay yerinden ayrıldığı ve bu sayede hayatta kaldığı öğrenildi.



‘Bir umutla gitmişti’



Denizli’nin Honaz ilçesi Emirazizli Mahallesi nüfusuna kayıtlı iş makinesi operatörü Mehmet Kaplan’ın, daha önce de Kuzey Irak’ta bir inşaat firmasında çalıştığı öğrenildi. En-Ez inşaat firmasında çalışan Turan Sevi ise, formen usta olarak çalışıyordu. Her iki işçinin de, ekim ayında Somali’ye giderek çalışmaya başladığı belirtildi.



Hayatını kaybeden Mehmet Kaplan’ın (47) acı haberi eşi ve üç çocuğunun yaşadığı Denizli’deki evine ulaştı. Kaplan’ın eşi Çiğdem (41), oğlu Emre (23) ve kızı Reyyan (17) gözyaşlarıyla taziyeleri kabul ederken, ailenin 1,5 yaşındaki Sevde Nur ismindeki kızıyla da yakınları ilgilendi. Ekrem Kaplan, saldırının ağabeyinin iş yerine gittiği sırada gerçekleştiğini, bomba yüklü aracın patlatılması sonucu yıkılan bir duvarın altında kaldığını söyledi. Kaplan, “Bir umutla gitmişti ama olmadı. Başımız sağ olsun” dedi.









Öte yandan Somali’nin yeniden inşasına destek kapsamında 2015’te açılan 200 yatak kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi tam kapasiteyle patlamada yaralananlara hizmet veriyor. Hastanede yaralıları ziyaret eden Büyükelçi Yılmaz, “Gelişmeleri Türk makamlarına iletiyorum ve Somali yetkili makamları ile sürekli irtibattayız” dedi. Yılmaz, “Somali’nin talebi üzerine uçak ambulanslar buraya gelecek. Bu aşamada yaralananların Türkiye’ye sevki gerekli görülmüyor. Ambulanslar destek amaçlı Türk doktorları buraya taşıyacak” bilgisini verdi.



‘Somali’nin yanındayız’



Mogadişu’da bombalı araçla düzenlenen saldırıya Türkiye’den tepki yağdı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Mogadişu’daki terör saldırısını lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali’nin yanındadır.”



TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Dost Somali halkına ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Somali’de gerçekleşen saldırı, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarıdır. Bu acı olay, Türkiye’nin terörün her türlüsüne karşı yürüttüğü kararlı ve örnek mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Somali’de meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Teröre karşı mücadelede dost ülke Somali’nin yanındayız.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personelimiz bölge halkının yanındadır. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu’ya gönderiyoruz.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Alçak terör saldırısını nefretle kınıyorum. Terör örgütlerini kendi dış politik çıkarlarının taşeronu olarak kullanan emperyalist oyunların karşısında bir ve beraber olacağız. Türkiye olarak terörizme karşı Somali ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.