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30.09.2019 - 12:44 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD kampı ve Avrupa askeri konvoyuna saldırı

Reuters'a bilgi veren görgü tanıkları, Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarındaki ABD hava üssü ile Avrupa Birliği askeri konvoyuna saldırı düzenlendiğini bildiriyor.

Son dakika... ABD kampı ve Avrupa askeri konvoyuna saldırı

Somali'deki Baledogle'da bulunan ABD hava üssünde kilometrelerce öteden duyulan şiddetli patlamalar oldu.

Yerel kaynaklar, bomba yüklü iki araçla hava üssüne saldırı düzenlendiğini bildiriyor. Patlayıcı yüklü araçların infilak ettirilmesinin ardından üsten silah sesleri geldi.

Yerel medya, El Kaide bağlantılı terör örgütü Eş Şebab'ın üssü hedef aldığını aktardı. Haberlerden dakikalar sonra Eş Şebab yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Mogadişu'nun kuzeybatısındaki kampın başkente uzaklığı, yaklaşık 100 kilometre. ABD askerleri, Sovyetler Birliği'nin inşa ettiği hava üssünde Somalili birlikleri eğitiyordu.

İTALYAN KONVOYU VURULDU

Reuters'a bilgi veren görgü tanıkları, bugün ayrıca başkent Mogadişu'da ilerleyen bir Avrupa Birliği askeri konvoyunun da saldırıya uğradığını söylüyor. Reuters muhabiri, başkentte ağır şekilde hasar almış İtalyan bayraklı zırhlı araçlar gördüğünü bildirdi.

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