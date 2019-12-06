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06.12.2019 - 17:00 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD'de bir donanma üssünde silahlı saldırı

Florida eyaletindeki üstte bu sabah silah sesleri duyuldu, polis saldırganın öldürüldüğünü bildiriyor. Amerikan medyası, en az 10 yaralı olduğunu bildiriyor.

Son dakika... ABD'de bir donanma üssünde silahlı saldırı

ABD'nin güney eyaleti Florida'daki bir donanma üssü, silahlı saldırı üzerine kapatıldı.

Yerel saatle saba 09.00 sularında duyulan silah sesleri üzerine Donanma Hava İstasyonu Pensacola'ya polis ekipleri sevk edildi.

Bölge şerifi, silahlı saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Reuters haber ajansı, girilen çatışmada bir başka kişinin daha öldürüldüğünü bildiriyor.

ABD basınında, saldırıda yaralanan 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı yönünde haberler yer aldı.

Donanma üssünde 16 binden fazla askeri, 7 bin 400 de sivil personelin çalıştığı ifade ediliyor.

 ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki ada eyaleti Hawaii'de, dün bir denizci iki sivili vurarak öldürmüş ve daha sonra intihar etmişti.

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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