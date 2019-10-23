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23.10.2019 - 18:06 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Akar: Türkiye NATO'nun merkezidir, bir yere gitmeyecek!

Milli Savunma Bakanı, Türkiye'nin Patriot füze sistemi satın alabileceğini ve ABD ile yaşanan F-35 anlaşmazlığının üstesinden gelebileceğini söyledi.

Son dakika... Akar: Türkiye NATO'nun merkezidir, bir yere gitmeyecek!

Reuters haber ajansına konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki son durumu ve Türk-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Almanya'nın gündeme getirdiği güvenli bölge teklifinin yarın dinleneceğini belirten Akar, Türkiye'nin NATO'dan ayrılmayacağını "Türkiye NATO'nun merkezidir, bir yere gitmeyecek" sözleriyle açıkladı.

Milli Savunma Bakanı, Türkiye'nin Patriot füze sistemi satın alabileceğini ve ABD ile yaşanan F-35 anlaşmazlığının aşılacağını söyledi.

AB Sözcüsü: "Mültecilerin geri dönüşü güvenli ve gönüllü olmalı"Avrupa Parlamentosu'nda (AP) gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Maja Kocijancic "Mültecilerin geri dönüşü için şartlar sağlandığında bu güvenli, gönüllü ve insani bir şekilde olmalı" dedi.
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