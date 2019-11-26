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26.11.2019 - 05:10 | | DHA

Son dakika | Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, bugün sabah saat 05.54 sıralarında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de etkili bir şekilde hissedilirken, depremde henüz can ya da mal kaybı olup olmadığı açıklanmadı.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından depremin büyüklüğü 6.2, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.



Son dakika | Arnavutlukta 6.4 büyüklüğünde deprem


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