MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSon dakika | Gerilim artıyor! ABD'den bomba İran hamlesi
31.07.2019 - 23:35| AA

Son dakika | Gerilim artıyor! ABD'den bomba İran hamlesi

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

Son dakika | Gerilim artıyor! ABD'den bomba İran hamlesi

ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, ABD yönetimi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine alındığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle Zarif'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce yaptırım listesine alınan İran lideri Hamaney adına çalışan kişi ve kurumların yaptırım listesine eklenebileceğine işaret edildi.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan ve isminin paylaşılmasını istemeyen üst düzey bir yetkili ise Zarif'i "İran rejiminin dünya genelindeki sözcüsü" ifadeleriyle nitelendirdi ve Hamaney'in "umursamaz ajandasını yaymaya çalıştığı" için yaptırıma maruz kaldığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini 24 Haziran'da imzalamıştı.

İran'ın, ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Trump, "İran'la ya da başka bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim ki İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz." demişti.

Bir gölet faciası dahaSamsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 çocuk gölette boğuldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir gölet faciası daha! Akraba olan 3 çocuk boğuldu

Bir gölet faciası daha! Akraba olan 3 çocuk boğuldu

2019 YKS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini açıkladı mı?

2019 YKS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini açıkladı mı?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayının önemi nedir? 2019 Aşure günü...

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayının önemi nedir? 2019 Aşure günü...

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün oldu?

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün oldu?

Sıradaki Haber