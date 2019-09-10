Son dakika... Kerbela'daki Aşure günü etkinliklerinde en az 31 ölü

Irak'taki kutsal kent Kerbela'da bugün gerçekleşen Aşure Günü etkinliğinde bir facia yaşandı.

Irak Sağlık Bakanlığı, bir yaya yolunun çökmesi üzerine en az 31 kişinin öldüğünü duyurdu. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, 100'den fazla yaralı hastanelere taşınıyor.

Şiiler için kutsal olan Kerbela'da bugünkü törenlere binlerce hacı katılıyordu. Yaşamını yitirenler arasında hacıların olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Aşure Günü etkinliklerindre, Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edilişi anılıyor.

Tarihe Kerbela Vakası şeklinde geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesiyle başladı.

İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından şehit edildi.

İslam tarihinin önemli ve acı olaylarından biri olan Kerbela, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10'una rastlayan Aşure Günü, tüm Müslümanlar tarafından anılıyor.