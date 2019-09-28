28.09.2019 - 09:04 |
Son dakika... Pakistan Başbakanı'nın uçağı acil iniş yaptı
Toronto semalarında teknik bir sorun yaşayan İmran Han'ıın uçağı, ABD'nin New York kentine güvenli bir şekilde inmeyi başardı.
Birleşmiş Milletler (BM) zirvesine katılmak için ABD'ye giden Pakistan Başbakanı İmran Han, dönüş yolunda büyük bir tehlike atlattı.
Han'ın uçağı havalandıktan dakikalar sonra Toronto semalarında teknik bir sorun yaşadı.
Acil iniş için geri dönen uçak New York'taki havalimanı pistine başarılı bir şekilde teker koydu.
İmran Han'ın uçağındaki problem çözülünceye kadar New York'taki bir otelde dinleneceği bildiriliyor.
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