Yaklaşık 2 saat süren devriye görevini tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı araçlar, Suriye’ye girdikleri gibi Mert İsmail Köyü bölgesindeki balistik zırhlı kapıdan Türkiye’ye giriş yaptı.

Türk ve Rus zırhlı araçların devriye görevini tamamlayarak yurda dönüşleri sırasında bazı sivillerin ise TSK’ya ait araçlara taş attıkları görüldü. 2 saat süren devriye faaliyetinin tamamlanmasının ardından Türk ve Rus askeri yetkilileri, bir süre sınır hattında görüş alışverişinde bulundu.

Faaliyetin tamamlanmasının ardından devriyeye katılan TSK’ya ait 4 zırhlı araç Suruç yönüne, 4 Rus zırhlı araç ise Suriye içerisine dönüş yaptı.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra edilmişti.

MSB FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, devriyenin başladığını "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ikinci ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladı." açıklamasıyla duyurdu.