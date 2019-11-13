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13.11.2019 - 16:27 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Slovakya'da otobüs ve kamyon çarpıştı!

Başkent Bratislava'nın 100 kilometre kadar uzağında yer alan bir kasabada meydana gelen çarpışmada, en az 13 can kaybı var.

Son dakika... Slovakya'da otobüs ve kamyon çarpıştı!

Avrupa ülkesi Slovakya'nın Nitra kenti yakınlarında bir otobüs ile kamyon çarpıştı.

Polis ve itfaiye servisi, kazada en az 13 insanın hayatını kaybettiğini bildiriyor.

Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana gelen çarpışmanın gerçekleştiği Nitranske kasabası, başkent Bratislava'nın 100 kilometre kadar doğusunda.

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