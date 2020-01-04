Son dakika... İran: 35 ABD hedefi belirlendi

Irak'ta Ortadoğu'nun en etkili ismi İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, bölgede gerilimi en üst seviyeye taşıdı.

14.30 : İran Devrim Muhafızları: 35 ayrı ABD hedefi belirlendi, Tel Aviv de hedefler arasında.

14.20 : NATO, Süleymani suikastının ardından Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı.

12.45 : ABD'nin başını çektiği DEAŞ karşıtı koalisyon, güvenlik kaygıları nedeniyle Irak'taki operasyonlarına kısmen ara verdiğini duyurdu.

11.25 : Birleşik Krallık, tüm vatandaşlarına Irak ve İran'a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

09.55 : Bağdat'ta Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de katılıyor.



Kalabalıklar, cenaze törenlerine ellerinde Kasım Süleymani'nin fotoğraflarıyla katılıyor. İranlı general için ikinci cenaze töreni, Tahran'da organize edilecek.

Öte yandan, Haşdi Şabi gece saatlerinde gerçekleşen saldırının ABD tarafından yapıldığını belirten bir açıklama yaptı.





09.50 : Irak Hava Kuvvetleri de Taci Kampı yakınlarında bir hava bombardımanı gerçekleştirmediğini duyurdu.

08.25 : Irak'ta ABD'nin başını çektiği koalisyon, son günlerde Bağdat'ın kuzeyindeki Taci çevresinde herhangi bir hava saldırısı düzenlenmediğini açıkladı.

Koalisyon sözcüsü, Twitter hesabından "Gerçek: Koalisyon Taci Kampı yakınlarında son günlerde bir hava saldırısı yapmadı" mesajını paylaştı.





'ABD savaşı başlattı'

03.10 : CNN International'a konuşan İran'ın BM Büyükelçisi Mecid Takht Ravançi, ABD'nin savaşın kapısını araladığını belirterek "Askeri harekatın yanıtı askeri harekattır" dedi:

"Nerede, ne zaman, nasıl, bilmiyorum ama intikamımız çok sert olacak. Kesinlike bir misilleme yapılacak. Amerika, zaten savaşı başlattı. Bu olaya gözümüzü kapatamayız."





03.05 : Haşdi Şabi'den yapılan ilk açıklamada hava saldırısına sağlık ekibinin hedef olduğu, örgütün liderlerinin vurulmadığı ilan edildi.

02.30 : Irak resmi televizyonu, hava saldırısının ABD tarafından gerçekleştirildiğini izleyicilerine aktardı.

02.05 : Reuters haber ajansı, Bağdat'ın kuzeyindeki bir konvoyun hava saldırısıyla vurulduğunu 'son dakika' koduyla duyurdu. En az altı kişinin öldüğü saldırının Bağdat'ın kuzeyindeki Taci yolundaki Haşdi Şabi kampı yakınlarında gerçekleştiği bildirildi. Gelen ilk haberlerde hayatını kaybeden isimlerin Haşdi Şabi liderleri olduğu belirtiliyordu.

01.00 : Dünün özeti...

Cuma gününün ilk saatlerinde Irak'ın başkenti Bağdat'taki havalimanı yakınlarında ilerleyen iki araç, insansız hava aracından atılan füzelerle vuruldu. Araçlardan birinde, İran'ın Ortadoğu'daki tüm operasyonlarını yöneten Kudüs Gücü komutanı General Kasım Süleymani vardı.

Süleymani'nin paramparça olmasıyla İran'dan intikam yeminleri yükseldi, toplanan güvenlik konseyi intikamın doğru yerde doğru zamanda alınacağını duyurdu.





ABD Başkanı Donald Trump 'İran asla bir savaş kazanmadı ancak hiçbir müzakereyi de kaybetmedi' dedi. Irak'taki vatandaşlarından bir an önce ülkeyi terk etmelerini isteyen Washington yönetimi, Ortadoğu'ya binlerce ek asker gönderme kararı aldı.

00.00 : Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesiyle savaş sesleri yükselen Ortadoğu'daki tüm gelişmeleri gün boyunca canlı blogla aktaracağız.