18.09.2019 - 07:50 |
‘Sosyal medya keskin bıçak’
ABD’li oyuncu Anne Hathaway (36) sosyal medya ve çocuk meselesiyle ilgili konuştu: “Oğlum yürümeye başladığında, tezgâhın kenarında bir bıçak bırakamayacağımı öğrendim. O bunun tehlikeli bir şey olduğunu algılayacak yaşa gelinceye kadar, bıçağı ulaşamayacağı bir yere koymam gerekti. Sosyal medya ve tüm benzer şeyler hakkında da aynı şeyi düşünüyorum. Sosyal medya da iki ucu keskin bir bıçak. Doğal olarak oğlum büyüdükçe sosyal medyayla ilişkisini tam olarak kontrol edemem. Yapabileceğim tek şey, onun bilgisayardan başka bir hayat olduğunu da öğrenmesini sağlamak.”
Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştüTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılışı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.