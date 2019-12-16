‘Suç benim, özür dilerim’

Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci (Brexit) çıkmaza girdiği için erken genel seçime giden İngiltere’de, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin yenilgisi tartışılmaya devam ediyor. İstifa edeceğini açıklayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, tüm sorumluluğu üstlendi ve partinin destekçilerinden özür diledi.

12 Aralık’taki genel seçimde Başbakan Boris Johnson’ın tarihi bir zafer elde etmesinin ardından muhalefetteki deprem sürüyor. Partisinin milletvekili sayısı düşen İşçi Partisi lideri Corbyn, İngiltere’de yayımlanan “Sunday Mirror” gazetesine yazdığı yazıda, partisinin destekçilerinden özür diledi ve tüm sorumluluğu kabul ettiğini belirtti. Corbyn, gazeteye yazdığı “açık mektup”ta, “Hiç tereddüt etmeden söyleyeceğim. Sonuç, ülkemizde gerçek bir değişime gerçekten ihtiyaç duyan herkes için ciddi yenilgi oldu. Yetersiz kaldığımız için özür diliyorum ve bunun tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum” ifadelerini kullandı. Corbyn, bununla birlikte “gurur duyduğunu” söylediği seçim kampanyasının arkasında durdu ve seçimlerde “umut verdiğini” öne sürdü. İşçi Partisi lideri, “Kemer sıkma politikaları, kurumsal güç, eşitsizlik ve iklim aciliyeti gibi konularda tartışmayı kazanmaktan ve siyasi tartışmaların şartlarını yeniden yazmaktan gurur duyuyorum” diye yazdı.

Adaylar beliriyor

2020’nin başında partinin liderliğinden çekilmesi beklenen Corbyn, bu seçimde partiye oy vermeyen ancak uzun yıllardır destekçisi olan seçmenlerin güvenini yeniden kazanmaya kararlı olduklarını da ifade etti.

1935’ten bu yana en düşük oyu alan İşçi Partisi, oy oranını bir önceki seçime göre yüzde 8 düşürmüştü. İşçi Partisi’nin nesiller boyunca sarsılmaz destekçisi olan orta bölgelerde de ciddi oy kaybı yaşanmıştı. Bununla birlikte Corbyn’in liderliğindeki İşçi Partisi’nin aldığı tarihi yenilgi sonrası, partinin yeni lideri olacak muhtemel adaylarda da hazırlıklar göze çarpıyor. Nitekim Lisa Nandy ve Jess Phillips, partinin yeni lideri olabilmek için çalışmalara başladı.