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20.12.2019 - 07:50 |

‘Süper’ toplu taşıma

‘Süper’ toplu taşıma

ABD merkezli elektrikli araçlar üreten otomotiv şirketi Tesla, CEO’su Elon Musk’ın üzerinde 14 yıldır çalıştığı gizli planını açıkladı. Fotoğraflarıyla yayınlanan pojede özel yapılacak tünellerden geçecek olan toplu taşıma araçları yer aldı. Otobüse benzeyen ve dışı camdan olan araçlar saatte 200 km hızla gidecek. Elektrikli olacak olan bu araçlar, Elon Musk’ın şirketi Boring Company tarafından üretilecek. Musk, bu projeyi 2020’nin sonuna kadar gerçekleştirmeyi amaçlıyor. - DIŞ HABERLER SERVİSİ

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