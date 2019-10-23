Suriye'den Irak'a geçen ABD askerleri bir ay sonra ayrılıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz bir ziyaret yapan Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'den ayrılıp Irak'a gelen ABD askerlerinin ülkelerine dönüş tarihini ilan etti.

Irak basınında yer alan haberlere göre, Esper, "Suriye'den çekilip Irak'a gelen güçlerimiz 4 hafta sonra buradan ayrılacak." dedi.

Yerel basına göre, Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari de Suriye'den çekilerek Irak'a gelen ABD'li askerlerin sayısının 150 olduğunu aktardı.

Şammari, 4 hafta sonra Irak'tan çekilecek bu askerlerin Katar ya da Kuveyt'teki üslerine gideceğini ifade etti.

Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Şammari ile görüşen ABD Savunma Bakanı Esper'in ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya gelmesi bekleniyor.