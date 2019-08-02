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02.08.2019 - 09:37| AA

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta patlamalar

Sabah saatlerinde şehrin dört ayrı yerinde patlama sesi duyuldu, bombalar sokak temizliği yapan iki kişinin yaralanmasına yol açtı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta patlamalar

Tayland'ın başkenti Bangkok güne patlamalarla uyandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, saat 7 ve 9 civarında şehrin hükümet binalarının bulunduğu merkezi bölgelerinde dört ayrı patlama sesi duyuldu.

Olay yerini inceleyen polis, patlayan bombaların ev yapımı olduğunu belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, olayın faillerinin araştırıldığı ve şehir genelinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtildi.

Bangkok'ta 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenleniyor.

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurduKarabük’te bir kişi araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak yaraladı.
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