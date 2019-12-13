MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak
ABONE OL
13.12.2019 - 17:34 | | İHA

Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak

Rusya’da tecavüz girişimlerinde kadınlara nefsi müdafaa hakkı tanıyan yasa resmen yürürlüğe girdi.

Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak

Kadın tecavüz ve cinayetlerinin en üst düzeylerde seyrettiği ülkelerden biri olan Rusya, önlem olarak yeni bir yasa hazırladı. Parlamento tarafından oluşturulan komisyonun hazırladığı yasa, parlamentoda kabul edilerek resmen yürürlüğe girdi.

Parlamentoda onaylanan yasa, tecavüz girişimlerinde kadınlara nefsi müdafaa hakkı tanıyor. Yasaya göre cinsel saldırıya uğrayan kadın, saldırganı yaralar veya öldürürse hiçbir ceza almayacak.

İstatistiklere göre Rusya’da yılda 14 bin kadın erkekler tarafından katlediliyor. Aynı şekilde yılda 2 bin çocuk öldürülüyor. Rusya İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre tüm suçların yüzde 40’ı evde, yüzde 93’ü kadınlara karşı işleniyor.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan'dan skandal hareket

Sıradaki Haber