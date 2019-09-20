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20.09.2019 - 14:18 | | AA

Teksas'ı tropikal fırtına vurdu

ABD'nin güneyini sarsan İmelda yüzlerce uçuşun iptaline ve en az 1000 insanın evlerini terk etmesine yol açtı, sele kapılan iki kişi hayatını kaybetti.

Teksas'ı tropikal fırtına vurdu

ABD'nin Teksas eyaleti tropikal fırtına İmelda'nın etkisinde.

Houston kentindeki George Bush Havalimanı yakınlarında aracını sudan kurtarmaya çalışan Teksas sakini yaşamını yitirdi. Bir diğer ölüm, Jefferson kentindeki selde gerçekleşti.

Yetkililer, bölgedeki en az bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini belirtti.

Tropikal fırtına nedeniyle Houston'da en az 900 uçuş iptal edildi.

Fırtına nedeniyle Teksas'ın birçok bölgesinin üç gündür şiddetli yağışların etkisi altında olduğunu kaydeden meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisinin azalacağını söyledi.

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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