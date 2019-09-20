Teksas'ı tropikal fırtına vurdu

ABD'nin Teksas eyaleti tropikal fırtına İmelda'nın etkisinde.

Houston kentindeki George Bush Havalimanı yakınlarında aracını sudan kurtarmaya çalışan Teksas sakini yaşamını yitirdi. Bir diğer ölüm, Jefferson kentindeki selde gerçekleşti.

Yetkililer, bölgedeki en az bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini belirtti.

Tropikal fırtına nedeniyle Houston'da en az 900 uçuş iptal edildi.

Fırtına nedeniyle Teksas'ın birçok bölgesinin üç gündür şiddetli yağışların etkisi altında olduğunu kaydeden meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisinin azalacağını söyledi.