MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriTel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı
10.11.2019 - 15:15 | | DHA

Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi 30 kişi yaralandı, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü 30 kişi yaralandı. Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

 

    TEM’de kaza yapan TIR'daki sıfır otomobiller hurdaya döndüBolu TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yapan TIR'ın taşıdığı sıfır model lüks otomobillerden 2’si yola savrularak hurdaya döndü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kastamonu’da 3 ev kül oldu! 1 kişi öldü

    Kastamonu’da 3 ev kül oldu! 1 kişi öldü

    Minibüs sürüye daldı! 30 koyun telef oldu

    Minibüs sürüye daldı! 30 koyun telef oldu

    Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm fragmanı yayında! Sildim seni Yılmaz!

    Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm fragmanı yayında! Sildim seni Yılmaz!

    Sivas merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan askeri öğrenci tutuklandı

    Sivas merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan askeri öğrenci tutuklandı

    Sıradaki Haber