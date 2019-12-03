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03.12.2019 - 13:20 | | AA

Telefon operatörünü 24 bin kez arayınca gözaltına alındı

Japonya'da bir telefon operatörünün çağrı merkezine musallat olan yaşlı adam, şirket çalışanlarına hakaret ediyordu.

Telefon operatörünü 24 bin kez arayınca gözaltına alındı

Japon basınına göre, Tokyo polisi, sözleşmesinin ihlal edildiği iddiasıyla telefon operatörü KDDI'nin çağrı merkezini binlerce kez arayan 71 yaşındaki emekli Akitoşi'nin, çağrı merkezindeki işi aksattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, kontratının ihlal edilmesinden dolayı kendisinden özür dilenmesini isteyen Akitoşi'nin, KDDI'nin müşteri hizmetlerine yaptığı aramalarda şirket çalışanlarına hakaret ettiğini, bazen de aramalarına yanıt verilince telefonu hemen kapattığını bildirdi.

Japonya'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle giderek artan sosyal problemlerle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

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