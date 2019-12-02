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02.12.2019 - 10:50 |

Torino'da 75 yıllık bomba nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

İngiltere'nin II. Dünya Savaşı'nda attığı bomba imha edilirken İtalyan kentinde hayat durdu. Boşaltılan bölgelerde hırsızlık ve yağma olmaması için sokaklarda askerler devriye gezdi, Torino hava sahası da uçuşlara kapatıldı.

Torino'da 75 yıllık bomba nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

İtalya'nın Torino kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

Pazar günü kentin tarihi bölgesinde yaşayan binlerce kişi tahliye edilirken çevredeki bölgelerde yaşayan 50 bin kişiye de "ya bölgeyi terk edin ya da imha operasyonu sırasında evinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

Yetkililer İngiltere'nin attığı bombanın 65 kilo dinamit içerdiğini belirtti.

Torino Belediye Başkanı Cihara Appendino bölgeye gönderilen askerlerin, bombanın arka tarafındaki tetikleyici mekanizmayı devre dışı bıraktığını açıkladı.

Pazar akşamüstü gerçekleşen operasyon, yerel basına göre beklenenden daha hızlı tamamlandı.

Operasyon sırasında boşaltılan bölgelerde hırsızlık ve yağma olmaması için sokaklarda askerler devriye gezdi.

Torino hava sahası da operasyon boyunca uçuşlara kapatıldı.

Bu yıl Almanya'da da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulunmuş, kontrollü patlatmadan etkilenmemeleri için 4 bin 500 kişi tahliye edilmişti.

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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