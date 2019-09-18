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18.09.2019 - 17:50 | | DHA

Trafik kavgasında fişek attı

Rusya'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer aracın sürücüsünün işaret tabancalı saldırısına uğradı.

Trafik kavgasında fişek attı

 

Rusya'nın başkenti Moskova'da trafik kavgası sırasında şoke edici bir olay yaşandı.

Kavga ettiği sürücünün otomobiline doğru yaklaşan adam, sürücünün işaret tabancasıyla attığı fişekle boynundan yaralandı.

Trafik kavgasında fişek attı


Görüntülerde, sürücünün, üzerine gelen sürücüye doğru aracının içinden fişek tabancası ile ateş ettiği; fişeğin adamın boynu ile giydiği ceketin arasına girdiği ve yanmayı sürdürdüğü görüldü.
Trafik kavgasında fişek attı


O sırada durumu fark eden başka bir araçtaki kadın sürücü ise koşarak adama yardım etmeye çalıştı.

Moskova polisi, fişeği atan 32 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan adamın boynunda yanıklar olduğu belirtildi.

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