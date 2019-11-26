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26.11.2019 - 14:46 | | AA

Uçağa yıldırım isabet etti

Zambiya'da Livingstone-Lusaka seferini yapan Proflight Hava Yolları'na ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti.

Uçağa yıldırım isabet etti

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, 41 yolcusu bulunan ve yerden 5 bin 800 metre yüksekte olduğu sırada yıldırım isabet eden uçak, pilot tarafından başarılı şekilde başkent Lusaka'ya indirildi.

Kaza sonrası çekilen fotoğraflarda uçağın burnunun ve bir kanadının büyük ölçüde hasar aldığı görüldü.

Proflight Yöneticisi Phil Lemba, yolcuların tamamının güvenli şekilde uçaktan indirildiğini kaydetti.

Ambulans sürücüsü, yolu tıkayan aracı elleriyle kaldırdıHindistan'da yol kenarına park edilmiş bir otomobil, ambulansın geçişini engelledi. Ambulans sürücüsü ise araçtan inerek, park halindeki otomobili kaldırdı ve geçiş için yolu açtı.
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