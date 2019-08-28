Uçakta şoke eden görüntü... Tepki yağdı!

Instagram'da ilgiyle takip edilen ve uçaklarda medyana gelen enteresan olayların paylaşıldığı "Passenger Shaming" adlı sosyal medya hesabı, önceki gün bir fotoğraf paylaştı.

İki arkadaşın görüldüğü fotoğrafta, bir kadının diğerine takma kirpik takmaya çalıştığı görülüyor. Uçaktaki başka bir yolcu tarafından çekilen fotoğraf, Instagram'da "Hafta sonu için güzelleşmeye çalışırken ben..." açıklamasıyla paylaşıldı.

Fotoğrafa hesabın takipçilerinden pek çok yorum geldi. Son derece tehlikeli olarak nitelendirilen eylemin, uçağın türbülansa girmesi halinde genç kadının gözünden yaralanmasıyla sonuçlanabileceği dile getirildi.

Olayın hangi uçuşta gerçekleştiği bilinmiyor