Ukrayna polisi Türk tır şoförüne silah çekti

Ukrayna’da polis, Türk TIR şoförünü yolda durdurup silah doğrulttu. TIR şoförü ise haklı olduğunu ispatlayabilmek için cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Görüntülerde, silah doğrultan 2 polisin TIR şoförüne yaptığı uyarılar ve Türk vatandaşının kendini savunduğu görülüyor.



Rusça konuşarak kendini savunan Türk şoför, “Hadi davranın silahlarınıza. Gördüğünüz gibi burası Ukrayna ve bunlar da eli silahlı polisler. Ben normal şekilde seyir halindeyken beni durdurdular. Sonra da gördüğünüz gibi silah çektiler. Bu normal mi? Türk plakalı TIR'ları görmesinler, hemen durduruyorlar ve para istiyorlar. Ne yani Türk TIR şoförleri dolar bankası mı” dedi.