15.08.2019 - 12:19| milliyet.com.tr
Uluslararası krizde son dakika... İran tankerinin kaptanı ve mürettebatı serbest!
Cebelatarık yönetimi, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle haftalardır tutuklu bulunan Grace 1 adlı tankerin kaptan ve üç mürettebatın serbest kaldığını duyurdu.
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Saros'un su altı güzellikleri büyülüyorEdirne sınırlarında yer alan, doğası, kendi kendini temizleme özelliği ve berraklığıyla dikkati çeken Saros Körfezi, su altı canlıları ve batıklarıyla dalış turizminde de adından söz ettiriyor.Turizmin geliştirilmesi amacıyla Saros Körfezi'nde 10 yıl önce başlatılan su altı müzesi çalışmaları kapsamında oluşturulan resifler, yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor.