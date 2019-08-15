MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaUluslararası krizde son dakika... İran tankerinin kaptanı ve mürettebatı serbest!
15.08.2019 - 12:19| milliyet.com.tr

Uluslararası krizde son dakika... İran tankerinin kaptanı ve mürettebatı serbest!

Cebelatarık yönetimi, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle haftalardır tutuklu bulunan Grace 1 adlı tankerin kaptan ve üç mürettebatın serbest kaldığını duyurdu.

Uluslararası krizde son dakika... İran tankerinin kaptanı ve mürettebatı serbest!

Ayrıntılar geliyor...

Saros'un su altı güzellikleri büyülüyorEdirne sınırlarında yer alan, doğası, kendi kendini temizleme özelliği ve berraklığıyla dikkati çeken Saros Körfezi, su altı canlıları ve batıklarıyla dalış turizminde de adından söz ettiriyor.Turizmin geliştirilmesi amacıyla Saros Körfezi'nde 10 yıl önce başlatılan su altı müzesi çalışmaları kapsamında oluşturulan resifler, yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İsmi bile konulmayan 2 günlük bebek böyle bulundu

İsmi bile konulmayan 2 günlük bebek böyle bulundu

Fantastik Canavarlar filminde hangi oyuncular rol alıyor?

Fantastik Canavarlar filminde hangi oyuncular rol alıyor?

LGS yatılılık başvuruları ne zaman?

LGS yatılılık başvuruları ne zaman?

Mehmetçik inlerine girdiği teröristler ile göğüs göğüse çarpıştı

Mehmetçik inlerine girdiği teröristler ile göğüs göğüse çarpıştı

Sıradaki Haber