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30.07.2019 - 23:46| İHA

Ünlü rapçi 2 yıl hapis cezası alabilir

İsveç’te karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky için ilk dava görüldü. ASAP Rocky tarafından darp edildiğini iddia eden genç, 15 bin dolar para talebinde bulunurken rapçinin ayrıca 2 yıl hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Ünlü rapçi 2 yıl hapis cezası alabilir

30 Haziran’da İsveç’in başkenti Stockholm'de düzenlenen Smash X Stadion hip-hop festivalinde sahne almadan önce bir sokak kavgasına karışması sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin ilk davası görüldü. Mahkemede Rocky tarafından darp edildiğini iddia eden 19 yaşındaki Mustafa Jafari Rocky’den 15 bin ABD doları değerindeki 139,700 İsveç kronu talep etti. Bunun yanı sıra Rocky ve kavgaya karışan 2 arkadaşının suçlu bulunmaları halinde 2 yıla kadar hapis cezası da alabileceği kaydedildi.

Yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 Temmuz’da gözaltına alınan ünlü rapçi için ABD Başkanı Donald Trump araya girmiş öte yandan İsveçli makamlar yargının kararına müdahale edemeyecekleri konusunda açıklama yapmıştı.

ABD’li mimarlardan sınırları yıkan projeKaliforniya Üniversitesi Mimarlık Bölümü profesörleri Meksika-ABD sınırına tahterevalli kurdu. Sınırın iki yakasındaki çocukları buluşturan proje anlamlı görüntüler oluşturdu.
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